NASA, Jüpiter’in Uydusu Europa’da Su Bulutları Olduğunu Açıkladı

Jüpiter’in uyduları, üzerlerinde su bulunma ihtimali olan önemli ve gözlem altında bulunan gök cisimleri. NASA, yaptığı son açıklama ile Jüpiter’in uydusu olan Europa’nın üzerinde su bulutları olduğunu onayladı. Uzay ajansı bundan sonra sıvı halde su bulmak için Europa’ya odaklanacak.

NASA’nın Maryland’de bulunan Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden bir ekip, Jüpiter’in buzlu uydusu olan Europa’nın yüzeyinde su buharı izleri bulduklarını açıkladı. Europa, NASA’nın Dünya dışı yaşam arayışında öncelikli hedeflerinden olduğu için bu su buharı buluntusunun onaylanması, önemli gelişmelerden biri.

NASA’nın gezegen bilimcilerinden olan ve Europa çalışmasının da lideri olan Lucas Paganini’nin NASA adına yaptığı açıklamada, “Henüz doğrudan sıvı suyu tespit edemedik. Ama bir sonraki şeyi bulduk: buhar şeklinde su” dedi.

Europa’da bulunan su buharı ile ilgili makale pazartesi günü Nature Astronomy’de yayınlandı. Yayınlanan makaleye göre Europa’da olimpik bir havuzu dolduracak kadar su buharı bulundu. Bu, fazla bir miktar gibi görünse de Dünya’da tespit edeceğimizden fazlası değil.

Gezegenlerin atmosferlerinin kimyasal bileşenlerini veya absorbe ettikleri kızılötesi ışını tespit etmek için bir spektrograf kullanan Hawaii’deki WM Keck Gözlemevi tarafından yapılan 17 gözlemden sadece bir tanesinde su buharı bulundu.

Uzun yıllardır bilim insanları, Europa’nın yüzeyinde su bulunduğundan şüpheleniyorlardı. Bilim insanlarının bu şüphesini kanıtlayan birkaç gözlem de vardı. Tespit edilen su buharı bulutu da bilim insanlarının şüphesinin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

Yirmi yıldan daha uzun bir süre önce NASA’nın Galileo uzay aracı, Jüpiter’in uydusu üzerinde elektriksel olarak iletken bir sıvı olduğuna dair kanıtlar bulmuştu. 2018 yılında veriler üzerinde yapılan başka bir analiz, büyük sıvı akışlarının kanıtlarını buldu. NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler de bulutların varlığını destekliyor.

NASA zaten Jüpiter’in uydusu olan Europa üzerinde bir çalışma yürütecek. NASA, Europa Clipper görevi ile 2023 yılında buzlu uydunun yüzeyine daha yakından bakmayı planlıyor. Europa’da çalışma yürütecek uzay aracında bir dizi kamera, spektrometre ve Europa’nın yüzeyini araştırmak için bir radar bulunacak.

Bilim insanları, 2023’deki Europa Clipper görevini büyük bir merakla bekliyorlar. Bu görevle Europa’dan gelecek veriler, uydunun üzerindeki su varlığına dair ciddi veriler sunacak.