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NASA, Kongre'den gerekli mali destek gelmediği için 2025’e kadar Ay’a astronot göndermeyecek

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kongre'den yeteri kadar mali destek gelmemesi ve Blue Origin ile yaşanan hukuki sorun yüzünden 2025'e kadar Ay'a astronot göndermeyi askıya aldığını duyurdu.
NASA, Kongre'den gerekli mali destek gelmediği için 2025’e kadar Ay’a astronot göndermeyecek

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Ay'a astronot gönderme planını ertelediklerini belirtti ve bunun 2025'ten önce gerçekleşmeyeceğini aktardı.

Nelson yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ay'a insan gönderme planına atıfta bulunarak, "Trump yönetiminin 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi teknik fizibiliteye uygun değildi" dedi.

ABD Kongresi yeteri kadar destek vermiyor

ABD Kongresi’nin kendilerine Ay’a iniş projesi Artemis’i geliştirmek için yeteri kadar mali destek sağlamadığını ifade eden Nelson, Orion kapsül projesi için de yine daha fazla mali kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Çin. ABD’yi geçebilir mi?

Çin’in iddialı uzay programında önemli adımlar attığını kaydeden Nelson, gerekli destek sağlanmadığı takdirde Pekin’in Ay’a yönelik araştırmalarda Washington’u geçebileceği uyarısında bulundu.Nelson, NASA’nın Artemis programı olarak bilinen Ay'a insan gönderme projesinin 1. misyonunun 2022 baharına ertelendiğini, Artemis II misyonunun 2024'e ve Artemis III misyonun 2025'e ertelendiğini söyledi.

Gelecek yıl Ay’a atılması beklenen 1. Artemis roketinin 11 milyar dolara mal olması bekleniyor.

NASA ile Blue Origin arasındaki dava da gecikmeye neden oldu

Bu arada NASA yöneticisi, Ay'a astronot göndermedeki ertelemelerde ayrıca Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin uzay uçuş firması ile bu yılın başlarında açılan davanın da payı olduğunu söyledi.

Dava nedeniyle NASA ile Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX uzay uçuşu firması arasındaki iletişimin kesintiye uğramasının ardından NASA, perşembe günü federal mahkeme kararıyla beraber, yeniden SpaceX ile Ay'a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

NASA’nın Artemis uzay görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu. NASA, daha önce insanları Ay'a gönderme programına Apollo 11 görevi ile başladı. 1969 yılında Apollo 11 uzay görevi ile Neil Armstrong Ay'a ilk ayak basan insan oldu

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