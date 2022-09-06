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NASA, Kuzey Işıkları’nın uzaydan çekilmiş halini paylaştı

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA tarafından paylaşılan görüntüler meşhur Kuzey Işıkları'nı uzaydan görmeye imkan tanıyor.
NASA, Kuzey Işıkları’nın uzaydan çekilmiş halini paylaştı

Bir NASA astronotu tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaydedilen görüntüler aurora örtülü Hint Okyanusu üzerinden yörünge geçişini gösteriyor.

Auroralar, güneş fırtınalarından gelen parçacıklar olarak gezegenimizin atmosferindeki gazlara çarptığında meydana gelir ve çarpışma genellikle bu göz alıcı görüntülere yol açar.

GEZEGENİN UÇ NOKTALARINDAN İZLENEBİLİYOR

Daily Mail’in haberine göre, uzay istasyonundaki astronotlar fenomenin eşsiz bir görüntüsünü elde ederken, doğa harikasına Alaska, Kanada, İzlanda, Grönland, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi uzak kuzeydeki yerlerde de yeryüzünden tanık olunabilir. 

Gezegenin diğer tarafında, güneyde de, Tazmanya ve Yeni Zelanda gibi yerler en iyi aurora manzarasını sunar.

Video, Uluslararası Uzay İstasyonu hesabı tarafından Twitter’da paylaşıldı ve şu ana kadar 100.000’den fazla kez görüntülendi.

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