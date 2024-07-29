NASA, mahsur kalan astronotlar için dönüş tarihi veremiyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronot Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Boeing Starliner kapsülündeki itici arızaları ve helyum sızıntıları nedeniyle ISS'te daha uzun süre kalacağı öğrenildi.

NASA, dönüşü 1 aydan fazla süren ve ISS'te mahsur kalan iki astronotun Boeing kapsüllerindeki arıza giderilene kadar istasyonda kalacağını söyledi.

Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yörüngedeki laboratuarı yaklaşık bir hafta ziyaret etmeleri ve Haziran ortasında geri dönmeleri gerekiyordu.

Ancak Boeing'in yeni Starliner kapsülündeki itici arızaları ve helyum sızıntıları onları ISS'te mahsur bıraktı.

Devam eden araştırmalara ve testlere rağmen, henüz kesin bir dönüş tarihi belirlenmedi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

NASA'nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, bir dönüş tarihi veremeyeceklerini söyledi.

Amacın Wilmore ve Williams'ı Starliner'a geri getirmek olduğunu sözlerine ekleyen Stich, "Hazır olduğumuzda eve döneceğiz" diye konuştu.

DRAGON KAPSÜLÜ BİR SEÇENEK

Öncelikli hedef Wilmore ve Williams'ı Starliner ile geri getirmek olsa da NASA, SpaceX'in Dragon kapsülünü yedek bir seçenek olarak kullanmanın değerlendirildiğini belirtti.

KAPSÜLÜN İTİCİLERİ TEST EDİLECEK

Mühendisler geçen hafta New Mexico çölünde yedek bir itici üzerinde testlerini tamamladılar ve Starliner'ın kenetlenmesinden önce neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışmak için onu parçalara ayıracaklar.

Boeing'den Mark Nappi, ekibin daha fazla veri toplamak için bu hafta sonu uzay istasyonuna kenetlenmiş haldeyken kapsülün iticilerini test edeceğini söyledi.

Kapsülün kalkıştan bir gün sonra, 6 Haziran'da uzay istasyonuna yaklaşırken beş iticisi arızalanmıştı.

O zamandan beri dördü yeniden çalıştırıldı.