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NASA, Mars keşif aracı InSight'a veda ediyor

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NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.
NASA, Mars keşif aracı InSight'a veda ediyor

NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, azalan güç kaynağı nedeniyle bilim operasyonlarına birkaç ay içerisinde son verecek.

Güneş panellerini kaplayan Mars tozu, güç miktarını Mars günü başına kabaca 500 watt-saat'e düşürdü.

InSight 2018 yılının Kasım ayında indiğinde, güneş panelleri her bir gün için yaklaşık 5 bin watt-saat güç üretti.

InSight'ın proje müdür yardımcısı Kathya Zamora Garcia brifingde yaptığı açıklamada, "Takvim yılının sonunda, tüm InSight operasyonlarını sonuçlandırmak zorunda olduğumuzu tgösteriyor. Kapatmak istediğimiz için değil, ama ne yazık ki elimizde yok. onu çalıştıracak enerji yok" dedi.

Ancak görev sonunda, InSight'ın görev süresi, başlangıçta tahmin edilenden neredeyse iki kat daha uzun sürecek.

Keşif aracının 2 Dünya yılı görevde kalması beklenirken, 4 Dünya yılına ulaşmış oldu.

MARS'TAKİ EN BÜYÜK DEPREMİ KAYDETTİ

Arazi aracı şimdiye kadarki en büyük Mars depremini ve başka bir dünyada şimdiye kadar tespit edilen en büyük depremi tespit etti.

InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti.
NASA'nın Gezegen Bilimleri Bölümü direktörü Lori Glaze, "InSight, kayalık gezegenlerin iç mekanlarına ilişkin anlayışımızı değiştirdi ve gelecekteki görevler için zemin hazırladı. Mars'ın iç yapısı hakkında öğrendiklerimizi Dünya'ya, Ay'a , Venüs'e ve hatta diğer güneş sistemlerindeki kayalık gezegenlere uygulayabiliriz" dedi.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

 
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