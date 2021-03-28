NASA, Mars'taki buzlu kum tepelerinin fotoğrafını yayımladı

NASA, Kızıl Gezegen'in Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşfi Yörünge Aracı) adlı uzay aracıyla çekilen çarpıcı bir görüntüsünü paylaştı.

Yayımlanan fotoğrafta Mars'ın kuzeyinde 5 kilometre çapında olan bir kraterdeki buzlu kum tepeleri görülüyor.

Şubat ayında, uzay aracındaki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilimi Deneyi adlı kamerasıyla çekilen fotoğraf, eriyen buzun sonucunda meydana gelen kanalların oluşumuyla ilgili bazı ayrıntıları ortaya koyuyor. Buzların, gezegende mevsimlerin değişmesiyle eridiği belirtiliyor.

Uzay ajansının açıklamasına göre, bölgedeki bazı kum tepeleri ana gruptan ayrılmış durumda. Bunlar, kanala benzeyen bir şekle bürünerek kraterin yamacına doğru çıkıyor gibi görünüyor.

Bölgedeki dik kum tepeleri, rüzgarın yönünü gösteriyor. NASA burada görülen dar olukların, kanal oluşumunun başladığına işaret ettiğini bildiriyor. Bu, muhtemelen buzların erimesi sonucunda ortaya çıkıyor.

Ana kum tepelerinin olduğu bölgeyse, koyu tonlu çokgen desenlerle kaplı. NASA'ya göre bu durum, mevsimsel kırağıların bir sonucu olabilir.

Mars Reconnaissance Orbiter'la Kızıl Gezegen'nin yüzeyindeki suya dair daha fazla bilgi toplanması hedefleniyor. NASA, bu uzay aracının 2030'a kadar kullanılmasını hedeflerken daha uzun süre çalışabileceğini de kaydediyor.