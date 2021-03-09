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NASA, Mars’tan toplanan örnekler ile Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.

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NASA’nın bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurbuchen, “Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak” dedi.
NASA, Mars’tan toplanan örnekler ile Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’tan toplanan örnekler ile Burdur’da bulunan Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.

NASA’nın Mars programında kullanılan ‘Perseverance’ adlı uzay araştırma aracı, geçen ay kızıl gezene inip çalışmaya başlamıştı.

Reuters’ten Yeşim Dikmen’in haberine göre bilim insanları, Salda Gölü’nden topladıkları verileri kullanıyor.

NASA, uzay aracının indiği ve bir zamanlar sular altında olduğuna inanılan Mars’ın Jezero Krateri’ndeki mineral ve kaya yapısına yeryüzündeki en benzer yapıda olan mineral ve taş tortularının Salda’da olduğunu belirtti.

Jezero Krateri’ndeki deltanın ve uzun zaman önce kurumuş gölün çevresinde tortulaşmış olduğu düşünülen kalıntılardaki saklı fosilleşmiş mikrobiyal yaşam izlerini arayan bilim insanları, Salda Gölü’nden elde edilen verilerden faydalanabilir.

NASA’nın bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurbuchen, “Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak” dedi.

Amerikalı ve Türk gezegen bilimcilerden oluşan bir araştırma ekibi 2019 yılında Salda Gölü’nün kenarında araştırma yapmıştı. Gök mavisi su rengine ve beyaz sahile sahip bu göl ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak biliniyor.

Bilim insanları, gölün çevresinde büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalit olarak adlandırılan kalıntıların mikropların yardımıyla oluştuğuna inanıyor.

Mars’taki uzay araştırma aracı Perseverance’ın arkasındaki ekip, Jezero Krateri’nde mikrobiyalit olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Kıyas yapılacak

Araştırma ekibi aynı zamanda Salda Gölü’nün sahilinde bulunan ve yaşam için temel teşkil eden karbondioksit ve su karışımından oluşmuş karbonat mineralleriyle tortuları, Jezero Krateri’nin çevresinden elde edilen parçalarla kıyaslayacak.

Zurbuchen, şunları söyledi: “Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü’ne geri gidip her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü’nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız.”

Zurbuchen, “Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Mars yüzeyinden alınan kaya örnekleri, 2031 yılında iki ayrı robotlu görevle Dünya’ya getirilene kadar kızıl gezegenin yüzeyinde muhafaza edilecekler.

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