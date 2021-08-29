NASA, Mars'tan Yeni Bir Kareyi Daha Paylaştı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın keşif aracı Perseverance bilindiği üzere karnında Ingenuity isimli helikopterle Mars'a gitmişti. Ingenuity şimdiye kadar Mars'ta 11 adet başarılı uçuş gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde 12. uçuşunu da yaptı. Jezero Krateri'nin, Güney Seitah bölgesini gözler önüne serdi.

Perseverance'ın Mars görevindeki ekip arkadaşı olan Ingenuity bizlere Kızıl Gezegen'den harika kuş bakışı manzaraları sunmaya devam ediyor. Helikopter, 16 Ağustos tarihinde Güney Seitah bölgesinde 12. uçuşunu gerçekleştirdi. Perseverance ekibine önemli bilgiler sağladı.

Perseverance'ın ana görevlerinden biri Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair izler aramak ve gelecekte Dünya'ya göndermek üzere örnekler toplamak. Keşif aracı bu ayın başlarında ilk örnek toplama girişiminde başarısız oldu. Aslında işlem gerçekleşti, fakat örneklerin toplandığı tüplerin boş olduğu fark edildi.

Perseverance şimdi örnek toplamak için daha uygun kaya yapısına sahip olduğu düşünülen ve jeolojik açıdan dikkat çekici olan Güney Seitah bölgesine doğru ilerliyor. Mars helikopteri Ingenuity'nin uçuşlarıyla yapılan gözlemler ise Perseverance'ın Güney Seitah'taki rotasını ve bölgede yapılması amaçlanan faaliyetlerin planlanmasına yardımcı oluyor.

Ingenuity, Mars'ta hava araçlarının kullanılıp, keşif yapılması için geliştirilmiş bir helikopter. NASA başlangıçta Ingenuity'nin 5 uçuş yapabileceğini belirlemiş ve buna göre görev düzenlemişti. Fakat Mars helikopteri o kadar iyi bir performans gösterdi ki, NASA Ingenuity'nin görevini genişletti ve daha fazla keşife odaklandı.