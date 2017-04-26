 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.760
  • Altın 145,129
  • Dolar 3,5667
  • Euro 3,8859
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

NASA, metalden yapılmış uzay kumaşı üretti

»
NASA, metalden yapılmış uzay kumaşı üretti
NASA tarafından uzaydaki görevlerde yıpranmadan kullanılması için metalden bir kumaş üretildi.

NASA, uzaydaki görevlerde yıpranmadan ve ortamın şartlarına uyum sağlayabilmesi için metalden kumaş üretttiğini açıkladı. Prototip aşamasında olan ve 3D baskı yöntemiyle üretilen metal kumaş, malzemenin farklı biçimlerde katlanarak, çeşitli şekillere uyarlanabildiğini ve yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebilecek.

3D BASKI YÖNTEMİYLE METALDEN KUMAŞ ÜRETİLDİ

NASA tarafından uzaydaki görevlerde yıpranmadan kullanılması ve ortamın zor şartlarına uyum sağlayabilmesi için metalden bir kumaş üretildiği; ancak henüz prototip aşamasında olduğu belirtildi.

Aynı zamanda çok amaçlı ve düşük maliyetli olan metalik kumaş, 3D baskı tekniği kullanarak hazırlandı. NASA bu adımıyla tekstil alanına da girmiş oldu. NASA, malzemenin farklı biçimlerde katlanarak, çeşitli şekillere uyarlanabildiğini ve istenilen düzeylerde yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebileceğini belirtiyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLMESİ İMKANSIZ

Katkı imalat tekniğiyle üretilen kumaş, ergimiş polimerler akışı kullanılarak tek bir parça halinde oluşturulmuş. Metal tozlar ise hassas olarak kontrol edilen lazer sinterleme ve elektron kirişleriyle takviye edilmiş. Böylelikle kumaşın çok az sayıda parçadan imal edilmesi sağlanmış. Prototipleme hızı artarken, maliyet büyük oranda düşürmüş ve geleneksel yöntemlerle üretmenin imkansız olduğu tasarımlar ortaya çıkmış.

TESTLERİN ARDINDAN İNSANLI GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

NASA, Güneş sistemindeki bir sonraki hedefini Mars olarak belirlemişti. NASA'nın 2018'deki testlerin ardından Mars'a insanlı göreve başlaması bekleniyor. Bu görevde kullanılması hedeflenen metalik kumaşın ilk denemeleri yapılmış olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Artık kahveden dolayı dişleriniz leke olmayacak!25 Nisan 2017 Salı 15:43
  • Sistem nasıl çalışıyor?25 Nisan 2017 Salı 15:29
  • Homo floresiensis için çarpıcı araştırma: 1 metrelik insanlar atamız mı?25 Nisan 2017 Salı 15:25
  • Apple her gün litrelerce yapay ter üretiyor!25 Nisan 2017 Salı 15:24
  • Japon bilim insanlarından düşünce okuyan cihaz!25 Nisan 2017 Salı 10:45
  • Kadın Astronot Whıtson bir rekor daha kırdı25 Nisan 2017 Salı 09:48
  • Dünyanın ilk modüler uyku maskesi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:43
  • Ünlü uygulama ‘Like’ butonunu yok etmeye hazırlanıyor24 Nisan 2017 Pazartesi 16:31
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uyarıda bulundu!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:40
  • Samsung Galaxy S8 ve S8+ çıkar çıkmaz indirime girdi!24 Nisan 2017 Pazartesi 11:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti