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NASA NFT Dünyasını Kabul Etmiyor

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ABD'nin uzay ajansı NASA, kendi içerikleri veya logolarının NFT olarak kullanılmasını yasakladığını duyurdu.
NASA NFT Dünyasını Kabul Etmiyor

Son zamanların gözdesi NFT’ler (non-fungible token), ABD’nin uzay ajansı NASA’nın barajına takıldı. SlashGear’ın haberine göre, kurum, kendi içerikleri ve logolarının, bir tür dijital varlık olan NFT şeklinde kullanılmasını onaylamadığını açıkladı.

Bilindiği üzere, NASA logoları, kupadan tişörte ayakkabıdan valize birçok farklı alanda yer alıyor. NASA, kamu kuruluşu olduğu için medya varlıklarının çoğu da kamuya ait ve bu tarz ticari ürünlerde kullanılabilmesi için lisans izni veriyor.

Bununla beraber türünün tek örneği olan NFT varlıklarına ise açık bir şekilde yasak koydu. Hızla büyüyen bu pazara girmesi beklenirken aksi yönde davranması ise akıllarda soru işaretleri yarattı.

NASA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kurum tarafından yapılan açıklamada “NFT’ler özünde, ‘türünün tek örneği’ olan dijital varlıklardır. NASA, görsellerinin bu amaçlarla kullanılmasını istemiyor. Kuruma ait materyallerde telif hakkı veya diğer haklar talep etmek yasa dışıdır” ifadesi yer aldı.

Açıklama, “NASA, ajansın satması için onaylanmış ürün kategorileriyle tutarlı olmadığı için, NFT içeren herhangi bir ticari satış uygulamasını onaylamıyor” diye devam ediyor. “Ayrıca, NASA Medya Kullanım Yönergeleri’nde belirtildiği gibi, kurum görüntülerinin NFT’lerle bağlantılı olarak kullanılmasını da istemiyor.”

Bu, koleksiyonerlerin gelecekte uzayla ilgili NFT’lerde bir sınır bekleyebilecekleri anlamına gelse de, bu durum, NASA’nın NFT dünyasına hiç girmeyeceği anlamına da gelmiyor. Nisan 2021’de, NASA’nın ünlü “solucan” logosunun tasarımcısı Richard Danne, NASA logosunun yer alacağı bir NFT için Anicorn Watches ile bir araya gelmişti.

NASA’nın “alkol, gıda, kozmetik, tütün, iç giyim ve teknoloji” alanları üzerinde markalaşmasına, devlet kurumu rolü düşünülerek izin verilmiyor.

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