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NASA paylaştı: ‘Asık suratlı’ Güneş

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NASA'nın paylaşımında, "Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor" denildi.
NASA paylaştı: ‘Asık suratlı’ Güneş

Güneş’in geçen ay “gülümseyen” fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de Güneş’in “asık suratlı” halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

NASA’ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş’in modu düşmüş gibi görünüyor” ifadesine yer verildi.

Gözlemevi, 30 Ekim’de de Güneş’in “gülümseyen” fotoğrafını paylaşarak “NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’i gülerken yakaladı” açıklamasında bulunmuştu.

Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş’in üzerindeki siyah noktaların “koronal boşluklar” olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı. 

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