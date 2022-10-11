NASA, robot balonunu test etti: Venüs’ü keşfedecek

NASA, Venüs'ü keşfetmesini umduğu robot balonunu nihayet test etti. Araştırmacılar tarafından, şu an için aracın başarılı sonuçlar verdiği belirtildi.

NASA, evreni araştırmaya devam ederken hedefine Venüs’ü de aldı ve gezegeni keşfetmek için Avrupa Uzay Ajansı ve Yeni Zelanda uzay uçuş şirketi Rocket Lab ile birlikte önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmek üzere bir görev üzerinde çalışmaya başladı.

NASA, Venüs’e robotik bir “aerobot” balonu uçurarak, yaşanılmaz gezegeni keşfetmeyi düşünüyor.

Potansiyel görev için yapılan araştırmanın bir parçası olarak, NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) kısa süre önce Nevada’nın Black Rock çölü üzerinde bir aerobot prototipinin iki test uçuşunu tamamladı.

Venüs’e bir uzay aracı göndermek, yüksek basıncı, yoğun ısısı ve aşındırıcı gazları nedeniyle oldukça zorlu bir görev. Ancak araştırmacılar, aerobot ile bunun mümkün olmasını öngörüyor.

Prototip balon, sert, helyumla doldurulmuş bir iç hazneye ve genişleyip büzülebilen bir dış helyum balonuna sahip. JPL’den bilim insanları ve mühendisler ve yüksek irtifa, yakın uzay platformlarının ticari sağlayıcısı Near Space Corporation, Venüs’e gidecek olan balonun yaklaşık üçte biri büyüklüğünde bir prototip test etmek için iki uçuş gerçekleştirdi.

Nevada testlerinin başarısı, aerobot’un haftalar hatta aylar boyunca Venüs’ün üstünde uçabileceğini, Venüs depremleri tarafından üretilen akustik dalgalar için atmosferi izlemek ve gezegenin bulutlarının kimyasal bileşimini analiz etmek için yeterli zamanı olduğunu gösteriyor.

JPL robot teknolojisi uzmanı Jacob Izraelevitz, “Prototipin performansından son derece memnunuz. Fırlatıldı, kontrollü irtifa manevraları yapıldı ve her iki uçuştan sonra da iyi durumdaydı” dedi.

Izraelevitz şunları ekledi: “Bu uçuşlardan bir dağ veri kaydettik ve kardeş gezegenimizi keşfetmeden önce simülasyon modellerimizi geliştirmek için bunu kullanmayı dört gözle bekliyoruz.”