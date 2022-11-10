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NASA, Samanyolu’ndan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin görüntüsünü paylaştı

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NASA'nın James Webb Teleskopu, Samanyolu'ndan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki yalnız bir galaksinin çarpıcı görüntüsünü yakaladı.
NASA, Samanyolu’ndan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin görüntüsünü paylaştı

NASA, bölgedeki binlerce eski ışıltılı yıldızı gösteren, Dünya’dan üç milyon ışık yılı uzaklıktaki yalnız bir galaksinin daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntıyla çarpıcı bir görüntüsünü paylaştı.

Cüce gök ada, Wolf–Lundmark–Melotte (WLM) yalnızca 2016’da Spitzer Uzay Teleskopu tarafından görüntülendi, ancak bu görüntüler James Webb’in (JWST) elde ettiği görüntüler kadar net olmadığı oldukça bulanıktı.

NASA, JWST’nin güçlü mekaniğini kullanarak milyarlarca yıl önce oluştuğuna inandığı bu galaksinin yıldız oluşum tarihini yeniden oluşturmayı umuyor.

James Webb’in NIRCM’i (Yakın Kızılötesi Kamera), en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı algılayabiliyor. Ve görüntülediği cüce gökada WLM, bizim galaktik mahallemizde ama bizim galaksimizden 10 kat daha küçük. 1909’da Max Wolf tarafından keşfedildi.

ERS’nin önde gelen bilim insanlarından biri olan Rutgers Üniversitesi’nden Kristen McQuinn’e göre, WLM Samanyolu’muza nispeten yakın olmasına rağmen, bir şekilde izole edilmiş ve diğer sistemlerle etkileşime girmiyor.

Bununla birlikte, WLM, Samanyolu ile iç içe ve dolaşmış olmadığı için, üzerinde çalışılması gereken en önemli bir konu olarak görülüyor.

Galaksi, milyarlarca yıl yaşadığına inanılan düşük kütleli yıldızları içerir ve bu, Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra oluştukları anlamına gelir.

Amaç, bu düşük kütleli yıldızların özelliklerini, özellikle yaşlarını belirlemek, çok uzak geçmişte neler olduğuna dair fikir edinmek.

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