NASA, tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek için bağımsız bir ekip kuruyor

Pentagon raporları, eski başkan Obama’nın ifadeleri, NASA Başkanı Bill Nelson’ın ifadelerinden sonra uzay ajansı daha önce bağımsız bir ekip kurarak tanımlanamayan hava olaylarını (UAP) araştıracağını duyurmuştu. Ajans, şimdi bu çalışmaların bir parçası olarak 16 kişiyi seçti.

Önümüzdeki dokuz ay boyunca ekip, hükümet, özel işletmeler ve diğer kaynaklar tarafından toplanan verileri analiz edecek ve bu veriler daha sonra gelecekte başka araştırmalar için kullanılacak.

NASA Genel Merkezi’nde Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, “Uzaydaki ve atmosferdeki bilinmeyeni keşfetmek odağımız” dedi.

Zurbuchen sözlerine şu şekilde devam etti: “Tanımlanamayan hava olaylarını çevreleyen verileri anlamak, uzayda neler olduğu hakkında bilimsel sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olmak için çok önemli.”