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NASA tarih de verdi!

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NASA tarih de verdi!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 19 Nisan'da dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' açıkladı.

Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1.7 milyon kilometre mesafeden geçecek.

NASA, göktaşını "potensiyel tehlike" olarak niteledi. Kurum, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.

Mayıs 2014'te keşfedilen göktaşına "2014 JO25" adı verilmişti.

AĞUSTOS 2027'DE 800 METRELİK GÖKTAŞI GELİYOR

"2014 JO25"in 480 yıl daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplanıyor.

Eylül 2004'te "4179 Toutatis" adı verilen 4.6 kilometre genişliğindeki bir göktaşı dünyaya yaklaşık 1.6 milyon kilometre mesafeden geçmişti.

"2014 JO25"in büyüklüğüne denk ya da daha büyük bir cisim olan 800 metre çapındaki "1999 AN10" adlı göktaşı da, Ağustos 2027'de dünyaya 340 bin kilometre yakından geçecek.

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