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NASA, UFO avına katılıyor

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Üst düzey bir yetkili perşembe günü yaptığı açıklamada, NASA'nın UFO avına katıldığını ve tanımlanamayan olayların gözlemlerini inceleyecek bir ekip oluşturduğunu söyledi.
NASA, UFO avına katılıyor

NASA’nın yaptığı duyuru, geçen yıl 140’tan fazla uçan nesneyi raporlayan ulusal istihbarat direktörü tarafından yayınlanan bir rapordan birkaç hafta sonra geldi.

NASA’dan Thomas Zurbuchen, uzay ajansının Pentagon ve istihbarat teşkilatlarının gözlemlerini anlamlandırmak için halihazırda yürüttüğü çabalara bilimsel bir bakış açısı getireceğini söyledi.

Dokuz sayfalık raporda birçoğu deniz havacıları tarafından tespit edilen uçan cisimlerin ne olduğu konusunda kesin bir sonuca varılamadı. Yetkililer, nesnelerin Çin, Rusya veya diğer ülkeler tarafından geliştirilen bir tür ileri havacılık teknolojisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını söyledi. Ayrıca dünya dışı kaynaklardan geldiklerine dair de hiçbir kanıt yoktu.

YILLARDIR AÇIKLANAMAYAN SORUNU ARAŞTIRACAKLAR

NASA yaptığı açıklamada, “Bu tür gözlemlerin sınırlı sayıda olması, olayların doğası hakkında bilimsel sonuçlar çıkarmayı zorlaştırıyor” dedi. Ajans, sadece ulusal güvenlikle değil, aynı zamanda uçmanın güvenliğiyle de ilgilendiğini söyledi.

Görülen objelerin ya da karşılaşılan olayların Dünya dışı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmasa da NASA, nesiller boyu açıklanamamış bir soruna bilimsel titizlikle yaklaşmak istediğini belirtiyor.

Zurbuchen yaptığı açıklamada, “Bilinmeyene dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olabilecek araçlara ve ekibe sahibiz. Bilimin ne olduğunun tam tanımı budur” dedi.

NASA’nın araştırmaları, New York’taki Simons Vakfı’nın başkanı David Spergel ve NASA’nın bilim misyonu müdürlüğünde araştırmadan sorumlu yardımcı yönetici yardımcısı Daniel Evans tarafından yönetilecek. NASA, sonbaharda başlayacak olan çalışmanın yaklaşık dokuz ay süreceğini ve 100.000 dolardan fazlaya mal olmayacağını söyledi. Zurbuchen, çalışmaların Pentagon’un çabalarından bağımsız olacağını da belirtti.

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