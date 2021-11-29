  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8171
  • Euro 14.4282
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

» »
NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor
NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Aralık ayında Dünya'ya doğru yaklaşmakta olan göktaşı hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından 2018 AH olarak isimlendirilen göktaşı, daha önce 2018 yılında Dünya’ya 300 bin kilometre kadar yaklaşmıştı.

Sözcü'nün aktardığı haberde, NASA’nın asteroit izleyicisine göre, aralık ayı sonlarında Dünya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi. Eğer bu asteroit, Dünya'ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.

Araştırmacılar, gök cisminin çapının 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ederken, bu da onu 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığı iddia edilen Tunguska asteroidine benzer kılıyor.

En tehlikeli seviyeye alındı

NASA, 2018 AH’ı, en tehlikeli seviye olan Apollo kategorisine aldı. Apollo asteroitleri, kendi gezegenimizin yörüngesiyle kesişen yörüngelere sahip olması nedeniyle ‘çarpışma tehlikesi bulunan göktaşları’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak NASA yine de 2018 AH’ın Dünya’ya çarpmasını çok olası görmediklerini açıkladı.

Ancak eğer göktaşının yörüngesinde bir değişiklik olursa, çarpmanın çok ciddi sonuçları olabileceği belirtiliyor.

Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti. Uzmanlar, 2018 AH Dünya’ya çarparsa, Tunguska olayından çok büyük sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda da uyardı. Tunguska'ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH'den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti.

Asteroid, Tunguska Nehri'nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima'ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından 800 kat daha güçlü, Nagazaki’ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk bombadan 600 kat daha güçlü yapıyor.

ABD’den Endonezya’ya kadar hissedilmişti

Fakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD’den Endonezya’ya kadar birçok ülkede hissedildi.

2018 AH, 2002 JE9’un 1971’de gelişinden bu yana Dünya’ya bu kadar yakın geçen bilinen en büyük asteroit olacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • New York'ta acil durum ilanı!28 Kasım 2021 Pazar 15:11
  • ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah27 Kasım 2021 Cumartesi 19:22
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında...26 Kasım 2021 Cuma 15:22
  • FBI’da Havana sendromu alarmı… Çalışanları uyardılar26 Kasım 2021 Cuma 11:57
  • "Barbadios"! Ada ülkesi Barbados, Kraliçe Elizabeth'i tanımayacak!25 Kasım 2021 Perşembe 16:04
  • Pfizer: Eski şirket çalışanı aşı sırlarını çaldı25 Kasım 2021 Perşembe 13:39
  • Interpol Başkanlığına Ahmed Nasser Al Raisi seçildi25 Kasım 2021 Perşembe 13:07
  • 40 yıl hırsızlıktan arandı, bir gün hapis cezası aldı25 Kasım 2021 Perşembe 10:42
  • 4 Yaşındaki Çocuğu İstismar Etti, Köpekle Cinsel İlişkiye Girerken Görüntülendi! Genç Kadına 20 Yıl Hapis Cezası24 Kasım 2021 Çarşamba 20:10
  • Piyangodan Büyük İkramiye Çıktı; Hayatları Kabusa Döndü24 Kasım 2021 Çarşamba 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti