NASA: Uzayda mahsur kalan iki astronot SpaceX ile 2025'te Dünya'ya dönecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sekiz günlüğüne uzaya giden ancak iki aydan fazladır mahsur kalan iki astronotunun Şubat 2025'te SpaceX ile Dünya'ya döneceklerini açıkladı.

Deneme uçuşu için Boeing’in yeni Starliner uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru 5 Haziran'da yola çıkan Sunita Williams ve Butch Wilmore’un birkaç gün içinde dönmesi planlanıyordu. Ancak arızalar nedeniyle planlanan sürede dönemediler.

NASA, ISS'deki iki astronotu taşıyan Boeing Starliner uzay aracının ise “mürettebatsız” döneceğini açıkladı.

Astronotların ISS'deki kalış sürelerinin Şubat 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Ek süre, SpaceX'in Eylül ayı sonunda kalkması planlanan bir sonraki aracını fırlatması için gereken zamanı sağlamış olacak.

Araçta dört astronot olması gerekiyordu, ancak bunun yerine uzay istasyonuna iki astronotla seyahat edecek. Bu da Butch ve Suni'nin önümüzdeki Şubat ayında planlanan görevin sonunda Dünya'ya dönmeleri için araçta yer bırakıyor.

NASA, astronotları için ticari uzay uçuşları sağlamak üzere Boeing ve SpaceX ile milyarlarca dolarlık sözleşmeler yaptı.

Boeing 4,2 milyar dolar değerinde bir sözleşme alırken, milyarder Elon Musk tarafından kurulan SpaceX 2,6 milyar dolar aldı.

SpaceX şimdiye kadar NASA için uzaya dokuz mürettebatlı uçuşun yanı sıra bazı ticari görevler de gönderdi, ancak bu Boeing'in ilk mürettebatlı görev denemesiydi.

61 yaşındaki Wilmore ve 58 yaşındaki Williams'ın uzay yolculuğunun amacı Boeing Starliner aracının ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmekti.

Böylece kapsülün düzenli kullanıma sokulmasından önce yaşanabilecek sorunlar tespit edilecekti.

Boeing ve NASA'daki mühendisler aylardır Starliner aracındaki teknik sorunları anlamaya çalışıyorlar.

Araç uzay istasyonuna yaklaşırken itici güç sisteminde sızıntı da dahil çeşitli sorunlar yaşandı.

Wilmore ve Williams uzay istasyonuna güvenli bir şekilde ulaştı fakat Starliner güvenli bulunmadığı için Dünya’ya başka bir yolla dönmeleri için yollar araştırılmaya başlandı.

Eylül ayındaki misyon, uzay istasyonuna Space X Crew Dragon aracıyla gidecek. Normalde dört mürettebat taşıması planlanan araçta iki koltuk boş bırakılacak.

Eğer bu plan hayata geçerse Wilmore ve Williams ISS’te sekiz gün yerine sekiz ay kalmış olacak.

Starliner aracı da dünyaya insansız bir şekilde, bilgisayar kontrolünde dönecek.

Eğer iki astronot Dünya’ya SpaceX aracı kullanarak dönerse bu, yıllardır bu şirketle rekabet içinde olan Boeing için büyük bir darbe olacak.

NASA, geçtiğimiz günlerde ISS’e astronotlar için ekstra gıda ve giysi göndermek için de bir SpaceX roketi kullandı.

Boeing, Starliner’ı uzay istasyonuna mürettebat taşımak için düzenli olarak kullanmayı umuyordu.

The SpaceX Crew Dragon ise 2020 yılından bu yana NASA operasyonları için onaylı.

İki astronot geçen ay gazetecilere Dünya’ya geri döneceklerine dair “inançlarının tam olduğunu” ve Starliner aracının “gerçekten etkileyici” olduğunu söyledi.

Bu, donanma helikopteri pilotu Williams’ın ISS’teki üçüncü görevi. Wilmore ise daha önce iki kez uzaya gitmiş bir pilot.

Williams ve Wilmore uzayda planlanandan uzun kalacak olsa da geçmişte yeryüzünden uzakta daha uzun vakit geçirenler oldu.

Rus Valeri Polyakov, 1990’ların ortasında Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün kaldı.

Geçen yıl Frank Rubio ISS’te 371 gün kalarak uzayda en uzun süre kalan Amerikalı oldu.

Halen ISS’te olan Rus Oleg Kononenko kariyeri boyunca uzayda 1.000 günden fazla kalan ilk kişi.

İki Amerikalı astronot röportajlarda durumları ile ilgili olumlu bir tablo çizdi.

Williams “burada birkaç hafta daha kalacağımız için şikayetçi değilim” dedi.

Duruma bakılırsa ikili Şubat 2025'e kadar uzayda zaman geçirmek zorunda.