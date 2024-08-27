  • BIST 9748.75
  • Altın 2746.77
  • Dolar 34.0141
  • Euro 38.0004
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

NASA, uzayda mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceğini açıkladı

» »
NASA, arızalanan araç nedeniyle 2 aydır uzayda kalan astronotlarını 2025 Şubat'a kadar uzayda tutma kararı aldı. Astronotlar, SpaceX aracıyla Dünya'ya dönecek
NASA, uzayda mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceğini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan 2 astronotunu 2025 Şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar verdi.

NASA, bugün Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar verdi.

Bu çerçevede, astronotların, SpaceX kapsülüyle uzaydan geri dönüşlerinin sağlanması için gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek.

Böylece, 2 astronotun 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

Tecrübeli pilotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, hazirandan beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalmış durumda.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür." ifadesini kullandı.

"BU KOLAY BİR KARAR OLMADI"

Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Arızalı mekiğin ait olduğu Boeing ise söz konusu ertelemenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Boeing her şeyden önce mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ediyor. Görevi NASA'nın belirlediği şekilde yürütüyoruz ve uzay aracını güvenli ve başarılı bir şekilde mürettebatsız dönüş için hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Starliner mekiğinin eylül başında otomatik pilotla geri dönüp New Mexico çölüne iniş yapması bekleniyor.

BOEİNG'İN UZAYA GÖNDERDİĞİ STARLİNER MEKİĞİ ARIZALANDI

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda 1 hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının kesin dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TikTok fenomeni papağan, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı19 Ağustos 2024 Pazartesi 19:20
  • Titanik'in gizli deposunda hangi hikayeler saklı?14 Ağustos 2024 Çarşamba 20:53
  • Kanada'da kutup ayılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti14 Ağustos 2024 Çarşamba 12:31
  • Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler09 Ağustos 2024 Cuma 18:27
  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Elon Musk, seninle hesaplaşacağız02 Ağustos 2024 Cuma 09:11
  • 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı01 Ağustos 2024 Perşembe 19:30
  • Dünyanın ilk uzay tabanlı elektrik şebekesi kuruluyor30 Temmuz 2024 Salı 18:23
  • Arjantin lideri Venezuela’da darbe istedi29 Temmuz 2024 Pazartesi 17:20
  • Venezuela'da devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro kazandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:18
  • Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslendi25 Temmuz 2024 Perşembe 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti