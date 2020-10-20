NASA ve Nokia, Ay’a 4G ağı kuracak

Dünyanın telekomünikasyon sağlayıcıları arasındaki rekabet devam ederken, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a ilk hücresel 4G ağı kurmak için bilgi teknolojisi ve komünikasyon şirketi Nokia ile anlaştı.

Finlandiyalı teknoloji şirketi, ABD uzay ajansının, Ay’da 2030’a kadar uzun vadeli bir insan varlığı oluşturma planının bir parçası olarak, Ay yüzeyine ‘ultra kompakt, düşük güçlü, uzay için sertleştirilmiş’ bir kablosuz 4G ağı yerleştirmek üzere NASA tarafından seçildiğini açıkladı.

Nokia’nın ABD’deki yan kuruluşuyla yapılan 14.1 milyon dolarlık (111 milyon 121 bin 747 TL) sözleşme, Ay’a ayak basacak ilk kadını ve ikinci erkeği 2030 yılına kadar Dünya’nın uydusuna göndermeyi amaçlayan Nasa’nın Artemis programının bir parçası.

Nokia, Intuitive Machines tarafından inşa edilen bir ay hunisi kullanılarak, en geç 2022’ye kadar, ağ ekipmanının Ay yüzeyine kurulacağını söyledi.

Firmanın, ”Ağ, yüzeye indiğinde kendi kendini kuracak” denen açıklamasında kablosuz teknolojinin, ‘Ay’daki araçların hayati komuta ve kontrol işlevlerine, uzaktan kontrolüne ve gerçek zamanlı navigasyona ve yüksek çözünürlüklü video akışına sahip olacağı’ belirtildi.

Nokia ayrıca, 4G ekipmanının gelecekte süper hızlı bir 5G ağına güncellenebileceğini de duyurdu.