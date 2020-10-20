  • BIST 1.210
  • Altın 483,192
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

NASA ve Nokia, Ay’a 4G ağı kuracak

» »
NASA ve Nokia, Ay’a 4G ağı kuracak
NASA ve Nokia, Ay’a 4G ağı kuracak

Dünyanın telekomünikasyon sağlayıcıları arasındaki rekabet devam ederken, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’a ilk hücresel 4G ağı kurmak için bilgi teknolojisi ve komünikasyon şirketi Nokia ile anlaştı.

Finlandiyalı teknoloji şirketi, ABD uzay ajansının, Ay’da 2030’a kadar uzun vadeli bir insan varlığı oluşturma planının bir parçası olarak, Ay yüzeyine ‘ultra kompakt, düşük güçlü, uzay için sertleştirilmiş’ bir kablosuz 4G ağı yerleştirmek üzere NASA tarafından seçildiğini açıkladı.

Nokia’nın ABD’deki yan kuruluşuyla yapılan 14.1 milyon dolarlık (111 milyon 121 bin 747 TL) sözleşme, Ay’a ayak basacak ilk kadını ve ikinci erkeği 2030 yılına kadar Dünya’nın uydusuna göndermeyi amaçlayan Nasa’nın Artemis programının bir parçası.

Nokia, Intuitive Machines tarafından inşa edilen bir ay hunisi kullanılarak, en geç 2022’ye kadar, ağ ekipmanının Ay yüzeyine kurulacağını söyledi.

Firmanın, ”Ağ, yüzeye indiğinde kendi kendini kuracak” denen açıklamasında kablosuz teknolojinin, Ay’daki araçların hayati komuta ve kontrol işlevlerine, uzaktan kontrolüne ve gerçek zamanlı navigasyona ve yüksek çözünürlüklü video akışına sahip olacağı’ belirtildi.

Nokia ayrıca, 4G ekipmanının gelecekte süper hızlı bir 5G ağına güncellenebileceğini de duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petrolün Varili Ne Kadar Oldu?19 Ekim 2020 Pazartesi 14:30
  • Kalın bağırsağında 1 kiloya yakın külçe altınla yakalandı18 Ekim 2020 Pazar 21:35
  • Vatandaş işsizlikle hastalanma riski arasında sıkıştı kaldı17 Ekim 2020 Cumartesi 09:08
  • Morgdaki ceset aniden titremeye başladı16 Ekim 2020 Cuma 23:30
  • İki uzay "hurdası" yörüngede çarpışmanın eşiğinden döndü16 Ekim 2020 Cuma 23:20
  • 3 torunu var...Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti16 Ekim 2020 Cuma 23:01
  • Öldü sanıldı, ölmediği anlaşıldı, konduğu soğutucudan alınıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı16 Ekim 2020 Cuma 22:20
  • Google'dan dile dolanan şarkıyı 'mırıldanarak' bulma özelliği16 Ekim 2020 Cuma 21:50
  • Tesla'ya ait fabrikanın suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi16 Ekim 2020 Cuma 21:15
  • Büsküvütçü aranıyor:Yıllık 40 bin pound maaş artı 35 gün izin16 Ekim 2020 Cuma 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti