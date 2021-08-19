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NASA ve Rusya Uzay Ajansı Arasında Uzay Gerilimi

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NASA ve Rusya Uzay Ajansı Arasında Uzay Gerilimi
NASA ve Rusya Uzay Ajansı Arasında Uzay Gerilimi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos), 2018'de ABD'li bir astronotun kriz geçirerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na zarar verdiği iddiasına yanıt verdi. İddiaya göre NASA astronotu Serena Auñón-Chancellor, şah damarında gelişen ve kendi kendine tedavi etmesi gereken bir kan pıhtısının ardından "akut psikolojik krize" girdi. Ardından, Dünya'ya erken dönebilmek için Soyuz modülünde çok sayıda delik açarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda sızıntıya neden oldu.

Rus haber ajansı TASS, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Serena Auñón-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia yayımlandı. TASS, Auñón-Chancellor'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek Dünya’ya erken dönebilmek için bir Rusya'nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar vermekle suçladı. 

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 2

NASA ASTRONOTLARININ ARKASINDA DURDU

NASA ise konuya yanıt vermekte gecikmedi. NASA’nın insanlı uzay uçuşu şefi Kathy Lueders, Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle denildi: 

"Serena Aunon-Chancellor da dahil olmak üzere NASA astronotları son derece saygın insanlardır. 

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 3

Ülkelerine hizmet ediyor ve teşkilata paha biçilmez katkılarda bulunuyorlar. Serena'nın ve profesyonel davranışının arkasındayız. Bu suçlamaların herhangi bir inandırıcılığı olduğuna inanmıyoruz."

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 4

NASA Başkanı Bill Nelson ise "Kathy'nin açıklamasına tüm kalbimle katılıyorum. Serena'yı tamamen destekliyorum ve her zaman astronotlarımızın arkasında olacağım” yanıtını verdi. 

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 5

TIBBİ BİLGİLERİN AÇIKLANMAYACAĞI BELİRTİLDİ

Ancak, NASA'nın yaptığı farklı bir açıklamada, "NASA gizliliğini korumak için mürettebat üyeleriyle ilgili tıbbi bilgileri açıklamayacak” dedi. 

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 6

ISS'DEKİ ZARARDAN GERÇEKTEN SORUMLU MU?

Bu ifadeler kamuoyunda Auñón-Chancellor'ın gerçekten de NASA'nın halkla paylaşmak istemediği bir çöküş yaşadığını düşündürdü. Ancak, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki zarardan gerçekten sorumlu olup olmadığı konusunda farklı tartışmalar var.

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 7

Rus medyasında, 2018'de bir Soyuz uzay aracında meydana gelen ve ISS’de sızıntıya neden olan delikten ABD astronotlarının sorumlu olduğuna dair söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Ancak NASA, bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu her defasında dile getirdi.

 

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 8

Teknoloji haber sitesi Ars Technica’ya konuşan bir kaynak ise ISS’de, sızıntı meydana geldiğinde NASA'nın bilgilendirildiğini ve hemen harekete geçtiğini söyledi.

NASA ve Rusya Uzay Ajansı arasında uzay gerilimi - 9

Kaynağın bildirdiğine göre, NASA daha sonra ABD astronotlarının sızıntı anında kesin konumlarını takip etti ve hiçbirinin Soyuz aracının yerleştirildiği Rus segmentinin yakınında olmadığını tespit etti.

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