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NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu

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NASA ve SpaceX, SPHEREx gökyüzünü haritalama görevi için 2025 Şubat sonunda Falcon 9 roketini fırlatmayı planlıyor. SPHEREx, gökyüzünü 3D haritalandırarak kozmik enflasyon, galaktik ışık ve yaşamın yapı taşlarını inceleyecek.
NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu

NASA ve SpaceX, bir sonraki astrofizik gözlemevi SPHEREx’in fırlatılışı için 2025 yılı Şubat ayının sonlarını hedefliyor

NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu - 2

 

SPHEREx, California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek.

Küçük bir otomobil boyutlarında olan SPHEREx, Dünya etrafında kutup yörüngesine girecek ve bir kürenin içini tarar gibi her yöne görüntü alarak gökyüzünün tamamını 3 boyutlu olarak haritalandıracak.

Bu harita, yüz milyonlarca yıldız ve galaksiyi içerecek ve her biri farklı bir ışık dalga boyunu temsil eden 102 renk ile gösterecek.

Bilim insanları, SPHEREx’in tüm gökyüzünü kapsayan haritasını kullanarak görevin üç ana bilimsel hedefini gerçekleştirecek.

İlk hedef, enflasyon adı verilen kozmik bir fenomeni aydınlatmak.

Bu olay, büyük patlamadan bir saniyenin çok küçük bir kısmı sonra, uzayın kendisinin trilyonlarca kat genişlediği güçlü bir kozmik olayı temsil ediyor.

NASA ve SpaceX gökyüzünü haritalayacak: Görev tarihi belli oldu - 4

 

Gözlemevi, yüz milyonlarca galaksinin dağılımını ölçerek bu enflasyonu yönlendiren faktörleri ve bu olayın ardındaki fiziği daha iyi anlamaya yardımcı olacak.

SPHEREx görevi ayrıca, yakın ve uzak galaksilerden gelen toplu ışığı, bireysel olarak gözlemlenmemiş gizli galaksilerden gelen ışık da dahil olmak üzere ölçümleyecek.

Bu veriler, evrende radyasyon yayan tüm nesne ve kaynakların daha eksiksiz bir resmini sunacak.

Üçüncü ana bilimsel hedefi ise Samanyolu Galaksisi’nde su, karbondioksit ve diğer yaşamın temel yapı taşlarını oluşturan buz tanelerini aramak.

Görev, bu buzlu bileşiklerin galaksimizdeki yerini ve bolluğunu keşfetmeye yardımcı olarak, bunların yeni oluşan gezegenlere dahil edilme olasılığı hakkında bilim insanlarına daha iyi bir fikir verecek.

 

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