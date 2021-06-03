  • BIST 1.428
  • Altın 523,692
  • Dolar 8,6978
  • Euro 10,5460
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

NASA Venüs'e gideceğini açıkladı

»
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegene dair hayallerini duyurdu.
NASA Venüs'e gideceğini açıkladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegene dair hayallerini duyurdu. 

NASA, yaklaşık 30 yıl sonra Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'e yeniden gitmenin planlarını yapıyor.

İki ayrı insansız görevle 38 milyon uzaklıktaki gezegen ziyaret edilecek. NASA, DAVINCI+ ve VERITAS adını verdiği iki göreve 1 milyar dolar kaynak ayırdı. İki projenin de bütçersi 500'er milyon dolar olacak.

NASA​ Başkanı eski astronot Bill Nelson, "Bu iki kız kardeş görevle Venüs'ün nasıl kurşunu bile eritecek sıcaklığa erişen bir cehennem gezegen olduğunu anlamak hedefleniyor. Onlar bilim dünyasına 30 yıldır araştırılmayan bu gezegeni inceleme fırsatı verecek" dedi. 

DAVINCI+'ın 2029'da fırlatılması hedefleniyor. Böylece 1978'den beri ilk defa Venüs'ün atmosferine gönderilen ABD uzay aracı olacak.

Venüs'ün atmosferinde fosfin gazının keşfinden sonra bilim dünyasının bu cehennemvari gezegene ilgisi arttı. 

Bir fosfor ve üç hidrojenden oluşan bu gaz dünyada canlı yaşamının bir sonucu bu nedenle yaşamın kendisiyle özdeşleştiriliyor. Bilim dünyasında bu konuda bir ihtilaf bulunsa da çalışmanın heyecan yarattığı kesin.

Çalışma yayımlandığında NASA'nın bir önceki yöneticisi Jim Bridenstine, "Artık Venüs'ü öncelikli hale getirmenin zamanı" açıklamasını yaptı. 

VERITAS görevi ise aslında DAVINCI+'dan bir yıl önce başlayacak. 2028 yılında fırlatılacak bu araç, Venüs'ün atmosferine girmeden gezegeni inceleyecek.

NASA 1994'teki Venüs görevinden önce 1990 yılında Macellan adındanki bir uyduyu benzer bir şekilde önden göndermişti.

Zaman içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte VERITAS'ın üzerinde daha iyi ölçümler yapacak ve daha iyi görüntüler alacak cihazlar bulunuyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı 01 Haziran 2021 Salı 10:35
  • 2021 yılının ilk 5 ayında en çok indirilen uygulamalar01 Haziran 2021 Salı 10:03
  • Google, sınırsız fotoğraf depolama özelliğini ücretli yaptı01 Haziran 2021 Salı 09:36
  • Oppo’nun Türkiye’de üretilen Reno 5 Lite modeli piyasada29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:04
  • Telefonunuzun pil ve depolama alanını bu uygulamalar bitiriyor!29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:02
  • 144 Hz ekran ile geldi!28 Mayıs 2021 Cuma 16:59
  • Türkiye dahil 24 ülkede akıllı telefonlara ‘Eco Rating’ etiketi geliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 19:40
  • İran'dan kripto para madenciliğine geçici yasak27 Mayıs 2021 Perşembe 19:10
  • Xiaomi, ABD'nin kara listesinden resmen çıkarıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 18:04
  • Facebook yanıltanlara ceza kesecekj!27 Mayıs 2021 Perşembe 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti