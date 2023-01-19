NASA, yaşama elverişli bir gezegen keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya yaklaşık 100 milyon ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti.

AA’nın NASA’nın açıklamasından aktardığına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı’nın ‘yaşama elverişli bölgesinde’ bulunan dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

Açıklamaya göre, ‘TOI 700 e’ adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor.

NASA araştırmacısı Emily Gilbert, konuya dair “Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir” dedi.

Bu keşfin, ‘TOI 700’ sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen ‘TOI 700 e’ öte gezegeninin, bir önceki keşif ‘TOI 700 d’den yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, daha önce ‘TOI 700’ isimli sistemde ‘TOI 700 b, c ve d’ olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.

TESS’in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneği’nin ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241’inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.