NASA yayınladı! İşte uzayın seslerini içeren tuhaf müzik listesi

Uzayda ses olmaz demeyin, aslında ürkünç sesler çıkartmaya aday ne kadar çok şey varmış…

Halloween kutlamaları Batı ülkelerinde genelde ürkünç şeylerin, canavarların ve orijinal kıyafet partilerinin bir işaretidir. ABD Uzay Araştırmaları Ajansı NASA da bu kutlamalara kendi çapında destek olmak istemiş. Uzun yıllar boyu uzaydan topladığı ses verilerini ilginç bir çalma listesinde biraraya getiren kurum, bu seslerin bizleri ürküteceğine garanti veriyor.

Şimdiye kadar 5 milyon kere dinlenilen bu çalma listesinde gezegenlerin ve uzayın tuhaf efektleri, radyo dalgalarından yakalanan örnekler ve uzay gemilerinden toplanan çeşitli emisyon sesleri bulunuyor. Bunların her biri birer korku veya bilimkurgu filminde rahatlıkla kullanılabilecek kadar garip sesler.

Peki bu sesler nasıl toplanmış? Uzayda atmosfer olmadığı için ses de olmayacağını biliyoruz. NASA'nın çeşitli uzay araçlarında, gemilerinde, uydularında ve hatta Uluslararası Uzay istasyonu'nda elektromanyetik dalgaları yakalayan araştırma cihazları var. Duyduğunuz bu ürkünç sesler aslında bu elektromanyetik dalgaların, basitçe birer ses dalgasına çevirilmiş halleri. Bazı sesler de Güneş rüzgarlarının, uzak gezegenlerin yarattığı partikül emsiyonlarının toplanması sonucunda oluşturulmuş.