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NASA yeni bir Ay keşfetti

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Uzay kayası, Jüpiter'e yakın bir Truva asteroidi olan Polymele'in yörüngesinde bulundu.
NASA yeni bir Ay keşfetti

NASA'nın Lucy görevi yeni bir ay keşfetti.

Uzay kayası, Jüpiter'e yakın bir Truva asteroidi olan Polymele'in yörüngesinde bulundu. Dünya'dan yaklaşık 770 milyon kilometre uzaktaki uzay kayası, NASA'nın Güneş Sistemi'nin dış gezegenlerini oluşturan en eski malzemeyi bulma umuduyla iki büyük asteroit kümesini incelemek için 2021'de fırlattığı Lucy görevi tarafından tespit edildi.

Bu yeni ay, Polymele'den 200 kilometre uzakta tespit edildi. Cisim yaklaşık 5 kilometre çapında, ona ev sahipliği yapan Truva asteroidinin aşağı yukarı üçte biri boyutunda.

Adını bir insan atası fosilinden alan Lucy'nin kendisi ise uçtan uca sadece 14 metre ve büyük kısmını da uzay aracına enerji sağlamak için kullanılan devasa Güneş panelleri oluşturuyor.

Lucy'nin cihazları ve Dünya'yla iletişim kurması için gerekli olan iki metre yüksekliğindeki kazanç anteni ise çok daha küçük olan uzay aracı gövdesinde.

Bilim insanları henüz ayın yörüngesini belirlemediğinden, muhtemelen Lucy'nin asteroide yaklaşması beklenen 2027'ye kadar ona ad vermeyecek.

Polymele'in ayı, Dünya tabanlı ya da Dünya yörüngesinde dönen yapay uydular tarafından görülemeyecek kadar ev sahibine yakın, aslında Lucy'nin yer aldığı uzaklıktan bile tespit edilmesi pek mümkün değildi. NASA bunu, Manhattan'daki bir gökdelenden Los Angeles'taki bir kaldırımdaki çeyrekliği tespit etmeye çalışmaya benzetiyor.

Öte yandan, Lucy ilk kez beklenmedik bir ay tespit etmiyor. Ocak 2021'de ekip, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak Truva asteroitlerinden Eurybates'in de küçük bir ayı olduğunu keşfetmişti.

Bu yeni ay, Lucy'nin 12 yıllık yolculuğunda 9 asteroidi ziyaret etme yolunda olduğu anlamına geliyor.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde Lucy program bilimcisi Tom Statler, "Lucy'nin sloganı yola koyuldu: 12 yıl, 7 asteroit, bir uzay aracı" dedi.

“Bu görevin sloganını sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz ama bu iyi bir sorun.”

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