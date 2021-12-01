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NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor

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NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor
NASA, yeni bir gezegen keşfetti: Bir yıl yalnızca 16 saat sürüyor

Yeni duyurulan ötegezegen (Güneş Sistemi’nin dışında), bilim insanlarının "sıcak Jüpiterler" olarak adlandırdıkları bir kategoriye ait. Gökbilimciler bugüne kadar 400'den fazla sıcak Jüpiter tespit etmiş olsa da, araştırmacılar hiçbirinin TOI-2109b gibi olmadığını söylüyor.

10 milyon yıl sonra olmayabilir

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir ötegezegen bilimcisi Avi Shporer, "Her şey onun bir gezegen olmasıyla tutarlı ve çok ilginç nadir bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik" dedi.

Güneş sisteminin ötesindeki gezegen avı, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 4 binden fazla uzak Dünya ortaya çıkardı.

Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği söylendi.

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