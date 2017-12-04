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NASA yeni Mars robotunu tanıttı

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NASA yeni Mars robotunu tanıttı
NASA, 2020 yılında Mars’a göndereceği yeni robotunu tanıttı. Mars’ta yaşam kalıntıları arayacak olan yeni Mars robotunun 23 gözü bulunuyor.

Bir tuz taneciğini bile net şekilde görüntüleyebilecek kadar hassas kameralara sahip olacak Mars robotu, Kızıl gezegende yaşaması muhtemel mikroorganizmaları veya bunların kalıntılarını arayacak. Diğer bir deyişle NASA artık Mars’ta resmen yaşam aramaya başlıyor.

Bu yeni Mars görevinin toplam maliyeti ise 2 milyar dolar olacak ve eğer Mars’ta mikroskobik ölçekte bile olsa yaşam bulunursa tüm Dünya tarihinin ve uzayda yaşama dair bilimsel yaklaşımların kökünden değişmesi bekleniyor.

Mars’ta yaşam bulunması halinde, NASA’nın çok daha detaylı bir çalışma için Mars’ta üs kurması mümkün görünürken, Mars’taki mikropların Dünya’ya taşınması veya Dünya’daki mikropların Mars’a taşınması gibi istenmeyen durumların önüne geçmek için Mars görevlerinin ağır karantina koşullarında gerçekleşmesi gündeme gelecek.

134 Milyon dolar değerindeki yeni Mars robotu, Ağustos 2020 tarihinde dünya’dan fırlatılacak ve yaklaşık bir yıllık uzay yolculuğunun ardından Mars’a ulaşacak. Robot’un Mars yüzeyinde iki sene boyunca dolaşarak yaşam araması planlanıyor ancak koşullar elverişli olursa robotun 5 sene daha kullanılması mümkün.

 

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