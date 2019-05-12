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NASA'da görevli Türk bilim insanı Dünya'nın ölüm tarihini açıkladı

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NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, "Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size Dünya'nın ölüm için tarih verebilirim. Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı" dedi.
NASA'da görevli Türk bilim insanı Dünya'nın ölüm tarihini açıkladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Yıldız, yaptığı sunumda Dünya'nın 5 milyar yaşı kaldığını söyledi. Yıldız, Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölüm için tarih verebilirim.

Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, Dünya'dan söz ediyorum. Tabii bu arada biz başka bir şey yaparak Dünya'nın sonunu getirmezsek" dedi.

'GÜNEŞE AKIN VAR'

Güneş'le ilgili çalışmalar kapsamında uzaya 'Parker Solar Probe' isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Dr. Yıldız, Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde" diye konuştu.

'MARSA GİDENLER GEZEGENDE 2 YIL YAŞAMAK ZORUNDA'

Mars'a yolculuk hakkında da konuşan Yıldız, roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştirileceğini aktardı. Yıldız, Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsül var. Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile Dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan Dünya'ya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz, 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz" ifadelerinde bulundu.

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