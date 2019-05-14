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NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı

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NASA’da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Dünya'nın ne kadar ömrünün kaldığına dair açıklamalarda bulundu.
NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı

Dünya bizim galaksideki evimiz ve şu ana kadar üzerinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gezegen. Dünya’nın ne kadar ömrü kaldığına dair bilgiyi ise NASA’daki Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız verdi. Yıldız,  "Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size dünyanın ölüm için tarih verebilirim. Dünyanın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı olan NASA’da görevli olan Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Uzayda Neler Oluyor” sunumunda öğrenciler ve uzaya ilgi duyan vatandaşların karşısına çıktı. Yaptığı sunumda Dünya'nın yaşı ve kalan ömrü hakkında bilgi veren Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size Dünya'nın ölüm için tarih verebilirim. Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, Dünya'dan söz ediyorum. Tabii bu arada biz başka bir şey yaparak dünyanı sonunu getirmezsek” ifadesini kullandı.

Güneşe yönelik çalışmalar hakkında da konuşan Yıldız, Parker Solar Probe adlı araçtan bahsederek “Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars’a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021’de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde” dedi.

Mars yolculuğu hakkında da açıklamalar yapan bilim insanı, roketin inşa sürecinde olduğunu ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştireceğini açıkladı. Roketin ucunda dört kişilik kapsül olduğunu söyleyen bilim insanı, Mars’a gidişin en az altı aylık bir yolculuk süreci olacağını ve kızıl gezegene gidenlerin en az 2 yıl orada yaşaması gerektiğini söyledi. Yıldız, “Mars ile Dünya, her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars’a ya da Mars’tan Dünya'ya dönemezsiniz. Mars’a gitmek isterseniz, 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz” dedi.

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