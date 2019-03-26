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NASA’dan astronota: Medium beden uzay giysisi yok seni yollayamıyoruz

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, sadece kadın astronotların yer alacağı ilk uzay yürüyüşü olacak görevin giysilerde yaşanan ‘beden sorunu’ nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
NASA’dan astronota: Medium beden uzay giysisi yok seni yollayamıyoruz

NASA’dan yapılan açıklamada, astronotlar Anne McClain ve Christina Koch’un (üstte solda) cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu’na lityum iyon pil yerleştirmeleri için görevlendirildiği ancak görev planının değiştirildiği belirtildi. “Vücudun üst kısmı için kullanılacak iki adet medium beden uzay giysisi ayarlayamadık” denilen açıklamada iki astronotun da medium beden giydiğinin altı çizildi.

 

“Cumaya kadar sadece bir adet medium uzay giysisi ayarlayabiliyoruz. Bu nedenle bu giysiyi Bayan Koch giyecek” ifadelerine yer verilen açıklamaya göre Koch, hemcinsi McClain yerine erkek meslektaşı Nick Hague’le uzay yürüyüşünü yapacak.

NASA’dan Brandi Dean, belirli parçaları bir araya getirerek astronotların bedenine uygun hale getirdiklerini söyledi.

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