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NASA'dan dünya'ya çarpma riski bulunan asteroid için hamle

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Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA 3 Aralık’ta Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.
NASA'dan dünya'ya çarpma riski bulunan asteroid için hamle

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli asteroid Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirdi.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için 3 Aralık’ta Dünya'ya çarpma riski bulunan asteroide konacak.

2016'nın eylül ayında yolculuğuna başlayan OSIRIS-REx isimli araç nihayet sona yaklaşmış durumda. Araç Bennu'dan örnekler toplayacak.

800 milyon dolarlık proje 2023 yılında, Bennu’dan alınmış örneklerin Dünya'ya getirilmesiyle son bulacak.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, geçtiğimiz haftalarda ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizmişti.

NASA ÇALIŞANI DR. JOSEPH NUTH UYARMIŞTI

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

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