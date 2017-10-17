NASA'dan gizemli 9. Gezegen hakkında açıklama: 5 farklı kanıt var

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş Sistemi'nde var olduğu düşünülen 9. Gezegen (Planet 9) hakkında açıklama yaptı.

Henüz bulunamayan ancak hakkında önemli kanıtlar bulunan devasa gezegenin bazı kıyamet günü komplo teorisyenlerince iddia edildiği gibi Dünya'ya çarpma olasılığının olmadığı da vurgulandı.

The Sun'ın aktardığına göre NASA nihayet tüm Güneş Sistemi'nin kaderini değiştirebilecek '9. Gezegen'in (Planet 9) varlığını 'kabul etti'.

'9. GEZEGEN'İ GÖRMEZDEN GELİRSEK KARŞIMIZA ÇÖZMEMİZ GEREKEN DAHA FAZLA BULMACA ÇIKIYOR'

'Planet X' olarak da anılan davasa buz gezegeninin Dünya'dan 10 kat daha fazla kütleye sahip olduğu ve Güneş'e Neptün'den 20 kat daha uzak olduğu sanılıyor.

NASA'nın açıklamasında 9. Gezegen'in varlığı konusunda bilim insanlarının 5 adet kanıt gösterdiği belirtildi.

Pasadena'daki Caltech'de (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) çalışan astrofizikçi Konstantin Batygin "Şu anda 9. Gezegen'in varlığına işaret eden 5 farklı eksende gözlemsel kanıt var" dedi.

Bu ipuçlarından bazıları 9. Gezegen'in Kuiper Kuşağı'ndaki gök cisimleri üzerindeki çekim etkisi ile alakalı.

Kuiper Kuşağı'ndaki 6 farklı gök cisminin hepsinin aynı yönde elips yörüngelerinin olduğu belirtildi.

Batygin "Artık böyle bir gezegenin varlığını gösterebileceğimiz 5 farklı kanıt bulunuyor elimizde. Eğer bu kanıtlara rağmen Planet Nine gezegenini görmezden gelirsek, karşımıza daha fazla sorun, çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor. Bulduğumuz 5 kanıtı da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor böyle bir durumda" diyor.

'DÜNYA'YA ÇARPMA OLASILIĞI YOK'

Komplo teorisyenleri bir süredir 'Nibiru' adı verilen gizemli bir gezegenin Dünya'ya çarpacağı ve insanlığı yok edeceğini savunuyordu.

Bu iddiayı yalanlayan NASA 9. Gezegen'in 'Dünya'ya çarpma veya karanlık günleri getirme' ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

SUBARU TELESKOBU İLE ARANIYOR

Bilim insanları bundan sonraki aşamanın gezegeni kelimenin tam anlamıyla 'keşfetmek' olduğunu belirtiyor.

Hawaii'deki Mauna Kea Gözlemevi'nde bulunan Subaru Teleskobu bu amaçla kullanılıyor.