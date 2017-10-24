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NASA'dan 'kıyamet senaryolarına' cevap

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NASA'dan 'kıyamet senaryolarına' cevap
Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) son araştırmasının sonucuna göre, gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek meteor sayısı daha önce öngörülenden az.

'2012 TC4' adı verilen asteroid 12 Ekim'de gezegenimizin 27 bin mil (43.45 bin kilometre) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etmişti. Uzaydan gelecek bu tip tehditlere karşı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) bir açıklama geldi. 

NASA'nın son araştırmasının sonucuna göre, gezegenimize yakın bir mesafeden geçecek meteor sayısı daha önce öngörülenden az. Başka bir deyişle NASA'nın araştırmasına göre, uzaydan gelecek bu tip bir tehdit daha önce belirtildiği kadar büyük değil. 

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? 

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. 

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. 

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. 

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti. 

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