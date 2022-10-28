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NASA’dan Mars ile ilgili yeni keşif: Bir meteor düştü ve büyük bir depremi tetikledi

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NASA, 2021'de Mars'a düşen meteoru ve bıraktığı izi yayınladı. Uzay ajansının InSight aracı, meteorun çarpma sesini de kaydetti.
NASA’dan Mars ile ilgili yeni keşif: Bir meteor düştü ve büyük bir depremi tetikledi

Bilim insanları, Mars ile ilgili araştırmalarına devam ederken esrarengiz depremlerin de kaynağını ortaya çıkarmaya başladı. NASA’nın uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter, yeni çarpma kraterinin görüntülerini yakalayana kadar depremin nereden geldiğini bilmiyorlardı.

Araştırmaya göre iki meteor, yüzey seviyesinde sismik dalgalar üretirken bu dalgalar dünya dışındaki bir gezegende ilk kez tespit edildi.

InSight’tan Ingrid Daubar yaptığı açıklamada, “Bunun şimdiye kadar gördüğümüz en büyük yeni krater olduğu belli oldu. Yaklaşık 152 metre genişliğinde. Ve gezegene sürekli göktaşları çarpıyor olsa da bu krater Mars’ta oluştuğunu gördüğümüz tipik yeni kraterlerden 10 kat daha büyük” dedi.

Keşif, NASA’nın bir gün Mars’a astronot gönderme planı için umut verici. Meteor etkisindeki Mars depremleri, asırlık bir gizemi çözmeye yardımcı olabilir

InSight’ın tespit ettiği 1.300’den fazla deprem arasında, bilim insanları bir meteor etkisinden kaynaklanan sarsıntı tespit ettiler. ETH Zürih’te bu depremlerden elde edilen verileri analiz eden jeofizikçi Doyeon Kim, “Bu gerçekten heyecan verici. Bu, yüzey dalgalarını tespit etmek ve tanımlamak için görev hedeflerinden biriydi” dedi.

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