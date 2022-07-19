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NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı

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NASA, Mars'ın yüzeyinde inceleme yapan Perseverance mekiğinden elde edilen görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Jezero Krateri'nde bulunan gümüş renkli obje ise şaşkınlık yarattı.
NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars’ta incelemelerde bulunan mekik Perseverance’ın elde ettiği görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde dikkat çekici parlak gümüşi renkte bir obje ise tartışma yarattı. Paylaşılan görüntülerde başta tanımlanamayan obje Jezero Krateri’ndeki iki kayanın arasında görülüyor.

Başta bunun Mars’a özgü bir cisim olduğunu tahmin eden uzmanlar daha sonra incelemeleri tamamlayarak bu materyalin Dünya’dan olduğuna kanaat getirdi.

Yetkililer Twitter hesabı üzerinden yaptıkları açıklamada bu “keşif” ile ilgili konuştu. Uzmanlar, “Ekibimiz beklenmedik bir keşifte bulundu. Bu, 2021’de Mars’a aracın iniş yaptığı sırada kullanılan füze güdümlü araçtan kalma termal bir battaniye parçası” açıklamasını yaptı.

Geçen yılın Şubat ayından beri Kızıl Gezegen’de olan araçtan bu “çöpün” düşmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Mars’ın da insan yapımı çöplerle kirletilmesine tepki gösterdi.

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