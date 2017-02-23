NASA'dan tarihi açıklama: 3'ü yaşanılabilir bölge içinde, 7 gezegen keşfedildi!

“Exoplanet” olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor

NASA, Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta bulunan yaklaşık Dünya boyutlarında, potansiyel olarak su bulundurabilecek 7 yeni gezegen keşfetti. 3 gezegenin yaşanılabilir bölge* içinde bulunduğuna inanılıyor. NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için basın toplantısı düzenledi. Güneş Sistemi dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan “exoplanet” olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor. Çapları ve kütleleri bakımından Dünya'ya benzeyen gezegenlerin yaşamı destekleyebilecek yapıda oldukları öğrenildi. Üzerlerinde su bulunabileceği belirtilen gezegenlerin Dünya'ya yakın olduklarına dikkat çekilirken en iyi teleskopların deneyde kullanıldığı ifade edildi. NASA'nın 2018'de göndermeyi planladığı yeni teleskoplar sayesinde 7 yeni gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.