NASA'dan tarihi keşif: Ay'da su bulundu!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın ilk kez Güneş ışığı alan bölgelerinde su keşfettiklerini açıkladı. Su, Ay'ın yarım küresinde bulunan bir kraterde keşfedildi. Keşfedilen suyun derin uzay araştırmalarında kullanılacağı düşünülüyor.

Bilim insanları önceden, direkt güneş ışığına maruz kalan atmosfer yoksunu bölgelerde suyun kalamayacağını düşünüyorlardı. Bu keşifle beraber Ay'ın gölge tarafı yerine, Güneş ışığı alan bölgelerinde de su bulunabileceği ortaya çıktı.

NASA, keşfettikleri suyun derin uzay araştırmaları için kullanılabileceğini umduklarını söylüyor. Ancak bu suyun erişilebilir olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Su, Ay'ın güney yarım küresinde bir kraterde keşfedildi.

Ağırlığından dolayı su, Dünya'dan Ay'a veya herhangi bir gezegene götürülmesi oldukça masraflı. Bu yüzden NASA yetkilileri, astronotların içmesi veya solunabilir oksijene dönüştürülmesi için ve yakıt olarak kullanılabileceği için Ay'da kullanılabilecek suya sahip olmanın çok değerli olduğunu söylüyor.