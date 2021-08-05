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NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı

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''Şiddetli bir sıcak hava dalgası ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya''
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı

Resmi sitesine, ''Türkiye'nin en çok turist çeken bölgelerinde büyük orman yangınları yaşanıyor'' ifadelerini taşıyan NASA orman yangınları ile ilgili yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

NASA'nın resmi web sitesinde yer alan yazıda ''Şiddetli bir sıcak hava dalgası ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarıyla karşı karşıya. Son yedi gün içinde, Türkiye'nin 30 ilinde 130'dan fazla orman yangını rapor edildi. Yangınların çoğu Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında, birkaçı da Antalya, Muğla ve Marmaris çevresindeki tatil bölgelerinde çıktı'' ifadelerine yer verildi.

3 Ağustos itibariyle, Türkiye genelinde en az dokuz orman yangının devam ettiğini de bildiren NASA Antalya ve Marmaris yangınlarının geniş görüntüsüne yer verdi.

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Avrupa Orman Yangını Bilgi Servisi, Türkiye'de bu yıl şimdiden 136.000 hektardan (525 mil kare) fazla alanın yandığını, yani tüm bir yıl için ortalamanın yaklaşık üç katı olduğunu bildirdi.

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''SICAKLIK 40 DERECENİN ÜSTÜNDE''

Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda ''Yangınlar hala kuvvetli. rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor' denildi.

NASA ayrıca Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın da yangınları kontrol altına alabilmek için ekipman ve personel sağladığını duyurdu.

Nasa, 31 Temmuz'da Alanya ve Manavgat sahil kasabaları yakınlarındaki yangınların da görüntüsünü paylaşmıştı.

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