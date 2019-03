NASA’dan uyarı: Dev EA2 asteroidi uyarısı (Video)

NASA, dev asteroid EA2’nin Dünya’nın yaklaşık 305 bin kilometre yakınından geçeceği konusunda uyardı. Bu mesafe Dünya’nın uydusu Ay’ın bulunduğu mesafeden 80 bin kilometre daha yakın.

Asteroidin hızı saniyede 5 kilometre, çapı ise 18-40 metre.

