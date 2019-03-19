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NASA’dan uyarı: Dev EA2 asteroidi uyarısı (Video)

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NASA’dan uyarı: Dev EA2 asteroidi uyarısı
NASA’dan uyarı: Dev EA2 asteroidi uyarısı (Video)

NASA, dev asteroid EA2’nin Dünya’nın yaklaşık 305 bin kilometre yakınından geçeceği konusunda uyardı. Bu mesafe Dünya’nın uydusu Ay’ın bulunduğu mesafeden 80 bin kilometre daha yakın.

NASA, EA2 asteroidinin gezegenimizin 305 bin kilometre yakınından geçeceği yönünde bir uyarıda bulundu. Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığından 80 bin kilometre daha yakın bir mesafeden geçecek asteroit 22 Mart’ta gezegene en yakın mesafede bulunacak.

Asteroidin hızı saniyede 5 kilometre, çapı ise 18-40 metre.

 

NASA eylülde de 70-160 metre çaplı SP1 asteroidinin yeryüzüne yaklaştığını açıklamıştı. Asteroit yeryüzüne 5.87 milyon kilometre uzaklıktan geçmişti. 

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