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NASA'dan uzayda mahsur kalan astronotları kurtarma planı

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Uzay ajansı Şubat 2025'te ISS'ye gidecek olan SpaceX'in Crew-9 mürettebatında değişiklik yapmak zorunda kaldı.
NASA'dan uzayda mahsur kalan astronotları kurtarma planı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) haftalardır mahsur kalan iki astronotu kurtarmak için SpaceX'in yaklaşan görevindeki mürettebat üyelerini değiştirdi.

5 Haziran'da havacılık firması Boeing'in Starliner uzay kapsülüyle ISS'ye gitmek üzere uzaya fırlatılan tecrübeli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, aracın itici takımların arızalanması ve helyum sızıntılarının tespit edilmesinin ardından istasyonda mahsur kalmıştı.

NASA'dan geçen cumartesi gelen açıklamada iki astronotun Elon Musk'ın uzay firması SpaceX'le geri döneceği belirtilmişti.

Uzay ajansı Şubat 2025'te ISS'ye gidecek olan SpaceX'in Crew-9 mürettebatında bu yüzden değişiklik yapmak zorunda kaldı.

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