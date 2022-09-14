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NASA'nın Ay'a yolladığı uzay aracı güvenli modda sıkışıp kaldı

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NASA'nın Artemis Ay görevlerinde önemli rol oynayacak Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi İşlemleri ve Navigasyon Deneyi (CAPSTONE) adlı uydu güvenli modda sıkışıp kaldı.
NASA'nın Ay'a yolladığı uzay aracı güvenli modda sıkışıp kaldı

Uzay ajansının 28 Haziran'da fırlattığı uydu, gelecekte Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulabilmesi için veri topluyor.

2024'te Ay'a astronotları indirmeyi hedefleyen NASA, bu istasyonu uzayda kalıcı bir varlığa sahip olmak ve Ay görevlerini kolaylaştırmak için kurmak istiyor.

CAPSTONE bu hedef doğrultusunda Ay yörüngesinde 4 aylık bir yolculuğa çıktı. Ancak 8 Eylül'de bir yörünge düzeltme manevrası sırasında güvenli moda girdi ve henüz düzelmedi.

"UZAY ARACINA DAİR YETERLİ BİLGİMİZ VAR"

NASA ise konuyla ilgili kısa açıklamasında "CAPSTONE görev ekibinin uzay aracının durumuna dair yeterli bilgiye sahip olduğunu" aktardı.

Uzay ajansı 10 Eylül'de yapılan bu açıklamanın ardından dün bir güncelleme daha yayımladı ve sorunun çözümü için çalıştıklarını tekrarladı.

NASA, uzay aracının Ay'a doğru planlanan rotasında kalmaya devam ettiğini aktardı.

Gelecekteki uzay istasyonu da buraya konumlandırılacak

NASA, gelecekte kuracağı uzay istasyonunu da bu noktaya konuşlandırmayı planlıyor.

CAPSTONE, bu bölgeyle ilgili teorik modelleri doğrulamak için bir keşif aracı olarak hizmet ediyor.

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