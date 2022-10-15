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NASA’nın Crew-4 mürettebatı altı aylık görevin ardından dünyaya döndü

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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) saatler önce ayrılan NASA’nın ‘Crew-4’ astronotları Florida yakınlarında okyanusa başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
NASA’nın Crew-4 mürettebatı altı aylık görevin ardından dünyaya döndü

Uzayda geçirdikleri altı aylık görevinden ardından SpaceX’in Dragon isimli uzay aracıyla UUİ’den yaklaşık beş saat önce ayrılan NASA mürettebatı, başarılı bir dönüş operasyonuyla Florida açıklarına paraşütler indi.

Dönüş operasyonu, Texas’ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center’dan kesintisiz takip edilirken, Dragon mekiği, atmosfere girdikten yaklaşık 5 dakika sonra paraşütlerini açtı ve takip eden 4 dakika sonrasında, Florida yerel saatiyle 16:55’te suya indi.

Bob Hines, Kjell Lindgren ve Jessica Watkins’in yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti’den oluşan mürettebat, yörüngedeki araştırma laboratuvarında altı aylık bir konaklama için nisanda SpaceX tarafından uzay istasyonuna taşınmıştı.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, geçen hafta UUİ’ye 4 astronot daha göndererek ‘Crew-5’ misyonunu gerçekleştirmişti.

SpaceX, Mayıs 2020’deki ilk mürettebatlı uçuştan bu yana, altı NASA görevi ve iki özel uçuşuyla toplam 30 kişiyi yörüngeye uçurdu.

 

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