NASA'nın DART uzay aracı, Dimorphos asteroidine planlı çarpmayı başardı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

NASA'nın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı.

DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.

DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi." şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.

Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.