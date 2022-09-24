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NASA’nın “Dünya’yı kurtaracak” çarpma planı devrede

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NASA, bir uzay aracının kasıtlı olarak saatte 15.000 mil hızla bir asteroide çarpmasını sağlayacak. Projenin ileride Dünya'yı olası bir felaketten kurtarması bekleniyor.
NASA’nın “Dünya’yı kurtaracak” çarpma planı devrede

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, Dünya’yı savunma planının bir parçası olarak Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) için neredeyse bir yıl sürecek bir yolculuğu geçtiğimiz kasım ayında başlatmıştı.

Daily Mail’in haberine göre, planlanan çarpma ile asteroidin yörüngesinin değiştirilmesi hedefleniyor.

Didymos asteroidi ve Dimorphos uydusu, gezegenimizden yaklaşık 6,7 milyon mil (10,8 milyon kilometre) uzaklıktan geçerek eylül ayı sonlarında Dünya’ya en yakın konumda olacaklar.

“İNSANLIK TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AN”

Bu asteroidler için planlanan çarpma, 26 Eylül Pazartesi günü saat 19:14’te gerçekleşecek ve NASA TV ile ajansın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

NASA adına konuşan Bobby Braun, “Bu test görevi, insanlık tarihinde önemli bir ana işaret ediyor.”

“Evrendeki bir gök cisminin yörüngesini ilk kez ölçülebilir bir şekilde değiştireceğiz.”

“Bunu yapmanın, insanlığın gelecekte potansiyel olarak tehdit edici bir asteroidi saptırma becerisini sağlamada açık faydaları var” dedi.

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