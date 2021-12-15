NASA’nın Güneş İle İlk Teması Gerçekleşti

NASA'nın uzay aracı Parker, korona olarak bilinen Güneş'in atmosferine girerek ilk teması gerçekleştirdi. Parker, bilim insanlarının Dünya'daki yaşamı engelleyebilecek Güneş patlamalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için koronayı araştırıyor.

Bilim insanları haberi salı günü gerçekleşen Amerikan Jeofizik Birliği’nin bir toplantısında duyurdular.

Parker isimli uzay aracının Güneş’e sekizinci yakın yaklaşımı sırasında nisan ayında koronadan geçtiği belirtildi. Bilim insanları, verileri almanın birkaç ay sürdüğünü ve ardından doğrulamanın da birkaç ay daha sürdüğünü söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden proje bilimcisi Nour Raouafi, haberi “büyüleyici derecede heyecan verici” olarak niteledi.

2018’de fırlatılan Parker, Güneş atmosferi ile giden Güneş rüzgarı arasındaki pürüzlü, düzensiz sınırı ilk geçtiğinde Güneş’in merkezinden 13m kilometre uzaktaydı. Bilim insanlarına göre uzay aracı, her biri yumuşak bir geçiş olan en az üç kez koronaya daldı ve çıktı.

Raouafi’ye göre korona beklenenden daha tozlu göründü. Gelecekteki koronal geziler, bilim insanlarının Güneş rüzgarının kökenini anlamada yardımcı olacak. Ön veriler, Parker’ın ağustos ayındaki dokuzuncu yakın yaklaşımı sırasında da koronaya daldığını gösteriyor, ancak bilim insanları daha fazla analize ihtiyaç olduğunu söyledi.

Parker, 2025’teki büyük final yörüngesine kadar Güneş’e daha da yaklaşmaya ve koronanın derinliklerine dalmaya devam edecek.