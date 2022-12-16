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NASA'nın iklim uydusu yola çıkıyor

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NASA, iklim değişikliğini gözlemlemek için harekete geçti. Kısa adı SWOT olan Yüzey, Su ve Okyanus Topoğrafya uydusu, SpaceX roketi ile uzaya fırlatılıyor.
NASA'nın iklim uydusu yola çıkıyor

Proje ile NASA uzaya ilk kez dünyadaki su kaynaklarını incelemek üzere uydu gönderiyor.

Fırlatma, Los Angeles'taki Vandenberg üssünden yapılıyor. Fırlatma, hava koşulları nedeniyle, daha önce iki kez ertelenmişti.

 

Uydu, su kaynaklarının seviyelerini mikrodalga radar teknolojisi ile belirleyecek.

21 gün içinde en az 2 kere derlenecek veriler, iklim tahminlerinin iyileştirilmesi ve tatlı su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda yardımcı olacak.

Böylece iklim değişikliğinin sonuçları daha net gözler önüne serilecek.

Projenin en az 3 yıl sürmesi bekleniyor. 

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