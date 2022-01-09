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NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu Ayna Açılışını Tamamladı

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), uzaya fırlattığı en güçlü uzay teleskobu olan James Webb ayna açılışını tamamlayarak son şeklini aldı.
NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu Ayna Açılışını Tamamladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), geçtiğimiz sene 25 Aralık'ta uzaya gönderdiği en güçlü uzay teleskobu James Webb ayna açılışını tamamlayarak son şeklini aldı. Son ayna panelinin açılmasıyla petek şeklini alan uzay teleskobunun açılış anı, NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.

“DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTI”

NASA sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Fırlatmadan 2 hafta sonra James Webb bir sonraki dönüm noktasına ulaştı. Aynaların yerleşimi tamamladı ve yeni nesil teleskop son şeklini aldı” denildi.

NASA’nın eski Hubble Uzay Teleskobunun yeni modeli olarak tasarlanan James Webb Teleskobu ilerleyen süreçte evrenin tarihini inceleyecek. 6.2 ton ağırlığında ve 6.5 metre genişliğinde ayna ile çerçevelenen James Webb teleskobunun önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı söyleniyor.

İPUÇLARI TOPLAYACAK

James Webb, evrendeki cisimlerden gelen sinyalleri algılayarak dünya dışında yaşam olup olmadığına yönelik ipuçları toplayacak.

İsmini NASA’nın eski yöneticisi James Webb’den alan uzay teleskobu geçtiğimiz sene 25 Aralık’ta Fransız Guyanası’nda yer alan Kourou Uzay Üssü’nden Ariane 5 roketi ile başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı.

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