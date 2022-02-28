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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Fotoğraf Gönderdi

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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Fotoğraf Gönderdi
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Fotoğraf Gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, James Webb'in hedefine ulaştığı belirtilmişti.

10 milyar dolarlık projenin kurulumu halen sürüyor. Bu esnada James Webb'in çektiği bir fotoğraf paylaşıldı.

Aynaların hizalanması devam ederken NASA 18 aynanın aynı noktaya odaklandığı bir fotoğraf paylaştı. 

Hizalama sürecinin neredeyse yarısının tamamlandığı belirtildi. 

Dünyanın en güçlü teleskobu"  yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.

Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in ye rçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.

Uzmanlar, James Webb'in L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmesinin  teleskobu 'aşırı' soğuk tuttuğu için sürekli olarak gökyüzünü gözlemlemesine olanak tanıdığını söyledi.

“WEBB, EVİNE HOŞ GELDİN”

NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Webb, evine hoş geldin. Onun, L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ekibimizi tebrik ederim. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Bu yaz Webb'in evrenle ilgili yeni verilerini görmek için sabırsızlanıyorum."

25 ARALIK’TA FRANSIZ GUYANASI’NDAN FIRLATILMIŞTI

James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.

EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ TELESKOP

ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ oldu.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklığın sonucunda ortaya çıkan teleskop, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandı. 

NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.

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