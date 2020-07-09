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NASA'nın Mars'taki delicisi Köstebek, toprak altında sıkıştı

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NASA'nın Mars'taki delicisi Köstebek, toprak altında sıkıştı
NASA'nın Mars'taki delicisi Köstebek, toprak altında sıkıştı

NASA, Mars'a gönderdiği InSight isimli uzay aracıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Uzay aracındaki Köstebek isimli bir delicinin toprak altına girdiğini açıklayan NASA, elde ettiği görüntülerde bu delicinin sıkışmış olduğu sonucuna ulaştı. NASA şimdi, sıkışan Köstebek'i kurtarma planları yapıyor.

NASA, bir süredir Mars'ın yüzeyinde bazı çalışmalar yapıyor. Hatta Mars'a gönderilen bir uzay aracı, uzunca bir süredir gezegenden çeşitli görüntüler topluyor ve bu görüntüleri NASA'ya gönderiyor. Yapılan çalışmalarda Mars'la ilgili çeşitli gizemler keşfedilmeye ve bu gezegenin yaşam için uygun olup olmadığı için anlaşılmaya çalışılıyor. Ancak Mars'taki çalışmalar, NASA'nın pek de istediği türden değil.

NASA'nın Mars gezegeninde başlattığı çalışma, neredeyse 17. ayını geride bıraktı. NASA mühendisleri, bu süreç içerisinde Mars'ın toprak yapısında detaylı incelemeler yapmak ve gezegenin derinliklerinde ne olduğunu görmek istediler. Ancak Mars yüzeyinin beklenenden çok daha farklı bir yapıya sahip olması, yapılan çalışmaları defalarca sekteye uğrattı. Yapılan son açıklamalarsa Mars yüzeyindeki çalışmaların devam ettiğini ancak yine bazı sorunlar yaşandığını ortaya koyuyor.

NASA'nın Mars'a gönderdiği ve "InSight" olarak isimlendirdiği uzay aracında "Köstebek" olarak da bilinen kırıcı ve delici bir ekipman bulunuyor. Bu ekipmanın amacı, Mars'ın yüzeyinden bir delik açmak ve bu gezegenin iç sıcaklığının ne seviyede olduğunu tespit etmek. Ayrıca NASA'nın hedefi, Mars yüzeyinden 3 metre derine inmek. Ancak bugüne kadar bu noktaya bir türlü gelinemedi. 20 Haziran'da yapılan 150 vuruşluk bir çekiçleme seansında ise bazı gelişmeler kaydedilmiş durumda.

NASA'nın açıklamalarına göre Köstebek, dış katmanı 40 santimetre uzunluğunda olan bir kola sahip. Bu kol, otomatik olarak çekiçleme yapıp derinlere inmeye çalışıyor. İşte 20 Haziran'da yapılan çekiçleme seansından gelen görüntülerse Mars yüzeyindeki belirli miktarda toprak parçasının, kolun üzerinde titreştiğini gösteriyor. Bu durum ilk etapta sevindirici gibi görünse de Köstebek, bu çekiçleme seansında sıkışmış durumda.

Köstebek isimli ekipmanın etrafındaki kepçenin Mars yüzeyine çıkamadığını belirleyen NASA, bu durumun nedeninin kepçenin etrafına doluşan topraktan kaynaklandığını açıklıyor. Üstelik bu sıkışma durumu, Köstebek'in olduğu yerde zıplamasına neden olmuş. NASA mühendisleri şimdi, sıkışan bu aracı kurtarmak için ne yapacaklarını düşünüyorlar.

Uzmanlara göre sıkışmanın temel nedeni sürtünme. Aslına bakacak olursak Mars'taki gevşek toprak yapısı bu sürtünmeyi kısmen de olsa sağlıyor. Ancak InSight'ın altındaki toprağın birbirine yapışıp çimento benzeri bir yapı oluşturması, Köstebek için can sıkıcı bir durum oluşturmuş durumda. NASA yetkilileri de önce bu durumu anlayıp ardından da ilk adım olarak kepçenin etrafını toprakla doldurup sürtünmeyi artırmayı ve Köstebek'i kurtarmaya çalışacaklarını ifade ediyorlar.

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